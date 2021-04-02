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Третью спартакиаду промышленников «Моспром» проведут в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Третью спартакиаду промышленников «Моспром» проведут в столице

Анастасия Волоснова

Город

Третью спартакиаду промышленников «Моспром» в десяти видах спортах проведут в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Зарегистрироваться для участия в соревновании можно будет с 19 апреля.

— Прошлогодние состязания, которые состоялись с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии, собрали более трех тысяч участников. Это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы. Надеемся, что в этот раз желающих испытать свои силы будет еще больше, — пояснил Владимир Ефимов.

Отборочный этап пройдет с 17 июля по 12 сентября. В финал соревнований, который состоится 25 сентября в «Лужниках», пройдут восемь команд московских предприятий и восемь команд вузов столицы.

— Мы прислушались к пожеланиям участников и расширили список дисциплин. Теперь они будут соревноваться в десяти видах спорта. Это мини-футбол, баскетбол «три на три», волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и даже киберспорт, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В этом году лицами чемпионата станут футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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