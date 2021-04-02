Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зять Димы Билана заявил, что не брал у него 19 миллионов в долг
Фото: instagram.com/bilanofficial

Зять Димы Билана заявил, что не брал у него 19 миллионов в долг

Анастасия Колоскова

Звезды

Муж сестры Димы Билана Геннадий Зимин-Белан, который якобы должен певцу 19,5 миллиона рублей, заявил на заседании суда, что не брал денег у артиста, а подпись на документе об этом является подделкой.

Напомним, судебный процесс между Димой Биланом и его зятем начался еще осенью 2020 года. Певец обратился с иском о взыскании с мужа своей старшей сестры Елены 19,5 миллиона рублей, которые тот занял у артиста еще несколько лет назад.

Очередное заседание по делу прошло 1 апреля, на нем зять певца сделал неожиданное заявление.

— Производство по делу было приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза, чтобы установить подлинность подписи Зимина-Белана на договоре займа, — цитирует представителя Бабушкинского суда «СтарХит».

Нужно отметить, что иск певца уже увеличился на 2,5 процента (487,5 тысячи рублей).

Как отмечается в издании, семья музыканта разорвала все отношения с должником. Так, сестра певца перестала выкладывать совместные фото с супругом. Сам Геннадий в личных аккаунтах в социальных сетях убрал из своей фамилии «звездную» составляющую.

Читайте также: Зять Димы Билана напал на журналистов после вопроса о долге певцу

долгБиланзять
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в