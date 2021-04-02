Зять Димы Билана заявил, что не брал у него 19 миллионов в долг

Фото: instagram.com/bilanofficial

Муж сестры Димы Билана Геннадий Зимин-Белан, который якобы должен певцу 19,5 миллиона рублей, заявил на заседании суда, что не брал денег у артиста, а подпись на документе об этом является подделкой.

Напомним, судебный процесс между Димой Биланом и его зятем начался еще осенью 2020 года. Певец обратился с иском о взыскании с мужа своей старшей сестры Елены 19,5 миллиона рублей, которые тот занял у артиста еще несколько лет назад.

Очередное заседание по делу прошло 1 апреля, на нем зять певца сделал неожиданное заявление.

— Производство по делу было приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза, чтобы установить подлинность подписи Зимина-Белана на договоре займа, — цитирует представителя Бабушкинского суда «СтарХит».

Нужно отметить, что иск певца уже увеличился на 2,5 процента (487,5 тысячи рублей).

Как отмечается в издании, семья музыканта разорвала все отношения с должником. Так, сестра певца перестала выкладывать совместные фото с супругом. Сам Геннадий в личных аккаунтах в социальных сетях убрал из своей фамилии «звездную» составляющую.

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