«Объявившихся — штук 30»: Никас Сафронов подсчитал, сколько у него детей

Фото: Наталия Нечаева

Художник Никас Сафронов приоткрыл занавес своей личной жизни. Так, он рассказал, сколько у него было жен и детей на самом деле.

Первый его брак длился 20 дней, а второй — год. Больше он в ЗАГСе не появлялся, число партнерш не считал — ровно как и количество наследников.

— Детей у меня много. Объявившихся — штук 30, но я общаюсь с шестерыми. Лука — самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано — мой законный сын, — приводит его слова портал Teleprogramma.pro.

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