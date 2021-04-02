«Объявившихся — штук 30»: Никас Сафронов подсчитал, сколько у него детей
Художник Никас Сафронов приоткрыл занавес своей личной жизни. Так, он рассказал, сколько у него было жен и детей на самом деле.
Первый его брак длился 20 дней, а второй — год. Больше он в ЗАГСе не появлялся, число партнерш не считал — ровно как и количество наследников.
— Детей у меня много. Объявившихся — штук 30, но я общаюсь с шестерыми. Лука — самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано — мой законный сын, — приводит его слова портал Teleprogramma.pro.
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