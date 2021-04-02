Миллион рублей вымогали у москвича под угрозой распространения интимных фото

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уголовное дело возбудили после вымогательства у мужчины одного миллиона рублей под угрозой публикации интимных фото. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Москвич 1984 года рождения рассказал, что 29 марта ему стали поступать сообщения в социальных сетях с неизвестного аккаунта. Злоумышленник угрожал распространить интимные фотографии мужчины, если он не переведет ему один миллион рублей.

Мужчина поверил словам незнакомца и перевел ему восемь тысяч рублей, однако затем обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о вымогательстве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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