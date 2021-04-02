Провалившуюся под лед собаку спасли под Зеленоградом

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Нижний Каменский пруд Карта всех событий

Провалившуюся под лед собаку спасли в Зеленоградском административном округе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел утром в пятницу, 2 апреля, на Нижнем Каменском пруду в ЗелАО. Собака вышла на лед пруда и провалилась под воду. Хозяин животного вызвал спасателей, которые оперативно выехали на место. Собаку достали из воды и вернули владельцу, уточнили в ведомстве.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Ранее сообщалось, что московские спасатели достали из воды провалившихся под лед мужчину и ребенка.

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