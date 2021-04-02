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Женщину задержали в Подмосковье за использование чужой кредитки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Женщину задержали в Подмосковье за использование чужой кредитки

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали женщину по подозрению в использовании чужой банковской карты. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, в отдел полиции города Орехово-Зуево поступило заявление от 55-летней жительницы Москвы о том, что кто-то расплачивается ее потерянной банковской картой в различных магазинах.

Выяснив, в каких торговых точках осуществлялась оплата картой потерпевшей, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и задержали 48-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении противоправного деяния.

Задержанная сообщила, что нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и в течение нескольких дней оплачивала свои покупки. После того как карта была заблокирована, она ее выбросила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». С задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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