Объявления в поездах МЦД-2 сделали короче и тише на 30 процентов

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Аудиосообщения с объявлениями в поездах второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) стали короче и тише на 30 процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Об изменениях попросили пассажиры после уменьшения объявлений на МЦД-1, уточнили в ведомстве.

— Мы уменьшили объём аудиосообщений в поездах D2. Об этом просили вы сами — пассажиры второго диаметра присылали нам много сообщений в бот после того, как меньше объявлений стало на D1, — рассказали в Дептрансе.

В пресс-службе отметили, что аудио сделали на 30 процентов короче и тише, чтобы поездки пассажиров в МЦД-2 были еще комфортнее.

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