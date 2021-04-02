«Это ложь»: подруга модельера Зайцева ответила на обвинения его сына

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Галина Гарафутдинова, чью семью сын Вячеслава Зайцева обвинил в том, что они «грабят папу», ответила на обвинения, назвав их ложью.

По словам женщины, она дружит и работает с модельером уже 13 лет. Среди их совместных проектов концерты, съемки клипа, а также организация показов и выставок кутюрье и другое. Гарафутдинова призналась, что долгое время работала над продвижением имени Зайцева.

— Слава является талисманом нашей акции для детей-сирот и детей-инвалидов «Моя мечта и путь к ней», которой уже 15 лет. В 2017-м мы выпустили совместную коллекцию со Славой на базе его шикарных принтов. В своих книгах «Читай и живи» и других я опубликовала картины Славы и, конечно, написала о нем, — рассказала она.

Женщина возмутилась нелестными высказываниями сына модельера в свой адрес, так как, по ее словам, ее семья не имеет никакого отношения к наследству Зайцева. Гарафутдинова объяснила, что принимает участие в жизни модельера, помогая ему с ремонтом и навещая страдающего болезнью Паркинсона кутюрье с гостинцами. Он убеждена, что Егор не любит всех, кто проявляет заботу по отношению к его отцу.

— На критику с его стороны реагирую негативно, потому что это ложь. И мне, как человеку бескорыстному, обидно и неприятно это слышать и читать, — пожаловалась подруга модельера.

Она выразила надежду, что появившаяся в СМИ информация является лишь искажением слов сына Зайцева. В противном случае женщина готова привлечь его к ответственности за клевету.

— Что я знаю точно — так это то, что Егор не выходит на связь с отцом, и это, конечно, странно. Я хочу пожелать ему только одного — проявить заботу и внимание к отцу, потому что жизнь — это бумеранг! — цитирует Гарафутдинову «СтарХит».

Ранее сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, который сейчас является гендиректором Московского дома моды, заявил, что его отец находится в руках мошенников и за наследство кутюрье уже сражаются сразу несколько групп, одна из которых — семейство Гарафутдиновых.

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