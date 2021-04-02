«Было непросто»: сестра Бондарчука назвала причину, почему он расстался с женой

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Сводная сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья рассказала, чем его могла привлечь актриса Паулина Андреева, из-за которой он оставил свою жену Светлану.

— У него было очень много детских травм, включая взаимоотношения с отцом. И Паулина все поняла и нашла способы, как помочь от них избавиться, — считает она.

На эти мысли ее натолкнул просмотр последнего сериала Бондарчука, в центре сюжета которого — жизнь психотерапевта. Сценарий к нему как раз написала Андреева, и поэтому она, по мнению Натальи, является «очень тонким психологом».

Сестра Бондарчука также отметила позитивный эффект, который оказал на него приход в его жизнь Андреевой.

— В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала, — считает Наталья.

Андреева же сделала Бондарчука «как новенького», приводит ее слова «Экспресс газета».

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