Названы породы лучших сторожевых собак

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Издревле одним из главных предназначений собаки считалась охрана хозяина и его имущества. Современный «дог» в первую очередь является верным другом и членом семьи. При этом способность постоять за своего человека не менее важна.

При выборе питомца каждый должен понимать, что сторожевой пес – это не просто спокойствие и уверенность в безопасности, но и ответственность за окружающих. Если поощрять у щенка сторожевой породы охранные качества, нужно понимать, что фактически заводчик получает оружие. Поэтому воспитанием собаки с ее ранних лет нужно заниматься с умом, отдавая этому процессу много времени и сил. В результате питомец должен понимать, кто в доме хозяин.

При этом профессиональные дрессировщики отмечают, что перед тем, как начать натаскивать животное на охрану, оно уже должно в совершенстве знать базовые команды и беспрекословно их выполнять. Для того, чтобы в доме был хороший сторож, кинологи советуют владельцам следовать следующим правилам: не причинять псу боль и не повышать на него голос; не позволять посторонним гладить и кормить животное; на начальном этапе снизить число гостей в доме; при этом социализировать щенка – гулять с ним в людных местах, вдоль проезжей части и дать возможность общаться с сородичами; если владелец не уверен в своих возможностях и силах, лучше обратиться за помощью к профессионалу, отмечает ФАН.

Кроме правильного воспитания, важно помнить и о предрасположенностях, присущих животному природой и годами селекционной работы. Так, к большим сторожевым собакам относятся следующие породы: немецкая овчарка, доберман, ротвейлер, алабай. Если человек предпочитает животное помельче, то ему подойдут средние сторожевые псы: тайский риджбек и миттельшнауцер. А любителям маленьких пород понравятся джек-рассел-терьер и русский той-терьер.

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