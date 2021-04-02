Сотрудники таможни в Шереметьеве обнаружили наркотики в посылке с кофе из США
Сотрудники Шереметьевской таможни нашли 12 флаконов с наркотическим средством в посылке с кофе из США. Об этом рассказали в пресс-центре Федеральной таможенной службы.
Уточняется, что наркотики обнаружили в международном почтовом отправлении из США.
Пузырьки с маслянистой жидкостью были спрятаны в упаковку с кофейными зернами. Эксперт выяснил, что в емкости находилось наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. В сухом виде масса наркотика составила 318,35 грамма.
Сотрудники таможни задержали 41-летнего мужчину, который пришел забрать посылку со спрятанными наркотиками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Мужчина провел вечер с незнакомками в Москве и лишился 12 тысяч евро