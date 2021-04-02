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Бывшая жена Кержакова объяснила, почему вокруг семей футболистов «всегда скандалы»
Фото: Youtube/Super

Бывшая жена Кержакова объяснила, почему вокруг семей футболистов «всегда скандалы»

Виктория Федотова

Звезды

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова ответила на вопрос, почему вокруг жен футболистов «всегда скандалы». Такой вопрос ей задала журналистка Алена Жигалова в шоу «Алена, блин!».

Журналистка напомнила о происходившем в семье футболиста Павла Мамаева, чья жена устраивала скандалы после его измены. А футболист Андрей Аршавин подавал в суд на свою жену Алису и выселяет ее из дома.

— Почему это всегда с вами происходит — не задавалась вопросом? — спросила Жигалова.

Тюльпанова пояснила, что у многих пар случаются разборки, однако семейные пары футболистов находятся в публичном пространстве.

— Я знаю, что у обычных людей вне публичного пространства происходят вещи намного хуже, чем у публичных пар. Я думаю, что футболисты ли это, хоккеисты, баскетболисты — это просто название профессии, оно никак не характеризует, что все будут кидаться с балкона и объедаться таблетками. Есть прекрасные семьи Жирковых, Смольниковых, Шатовых — адекватные, нормальные семьи, на них не делают акцента. Мы выделяемся своей ненормальностью, и это нехорошо. Это больше людей забавляет — как сериал, — считает Тюльпанова.

Видео опубликовано на YouTube.

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