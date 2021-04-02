Бывшая жена Кержакова объяснила, почему вокруг семей футболистов «всегда скандалы»

Фото: Youtube/Super

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова ответила на вопрос, почему вокруг жен футболистов «всегда скандалы». Такой вопрос ей задала журналистка Алена Жигалова в шоу «Алена, блин!».

Журналистка напомнила о происходившем в семье футболиста Павла Мамаева, чья жена устраивала скандалы после его измены. А футболист Андрей Аршавин подавал в суд на свою жену Алису и выселяет ее из дома.

— Почему это всегда с вами происходит — не задавалась вопросом? — спросила Жигалова.

Тюльпанова пояснила, что у многих пар случаются разборки, однако семейные пары футболистов находятся в публичном пространстве.

— Я знаю, что у обычных людей вне публичного пространства происходят вещи намного хуже, чем у публичных пар. Я думаю, что футболисты ли это, хоккеисты, баскетболисты — это просто название профессии, оно никак не характеризует, что все будут кидаться с балкона и объедаться таблетками. Есть прекрасные семьи Жирковых, Смольниковых, Шатовых — адекватные, нормальные семьи, на них не делают акцента. Мы выделяемся своей ненормальностью, и это нехорошо. Это больше людей забавляет — как сериал, — считает Тюльпанова.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Надумаешь общаться с ребенком, сообщи заранее»: Тюльпанова высказалась о Кержакове