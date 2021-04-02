Рошаль предложил наградить врачей, делавших операцию в горящей больнице

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Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского национального фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль предложить наградить медработников, которые продолжили делать операцию в горящем кардиохирургическом центре в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 2 апреля.

— Конечно, я преклоняюсь перед хирургами, операционными сестрами и санитарками благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, при угрозе для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжелого кардиологического больного, — заявил он.

Рошаль также вынес им благодарность от имени ОНФ, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в одном из корпусов кардиоцентра в Благовещенске загорелась кровля. После этого оттуда эвакуировали 67 пациентов. При этом на первом этаже здания восемь человек операционной бригады продолжали делать операцию.

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