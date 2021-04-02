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Блогер Эдвард Бил захотел помочь пострадавшей в аварии на Садовом кольце
Фото: Youtube / Edward Bil

Блогер Эдвард Бил захотел помочь пострадавшей в аварии на Садовом кольце

Анастасия Волоснова

Происшествия

Возможный виновник аварии на Садовом кольце, блогер Эдвард Бил хочет оказать помощь пострадавшей в результате инцидента. Об этом рассказал его адвокат Геннадий Удонян.

Защитник уточнил, что Бил принес свои извинения и сожалеет о случившемся.

— Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принес извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за ее жизнь, — сказал Удонян.

Накануне Била допросили в УВД по ЦАО и задержали на 48 часов.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. По словам блогера, за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Кроме того, известно, что автомобиль, из-за которого произошла авария на Садовом кольце, более 400 раз нарушил скоростной режим с начала 2021 года.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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