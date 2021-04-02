Музей «Кусково» представил выставку «Три волны датского фарфора»  

Фото: Пресс-служба корпорации «Уралсиб»

Музей-усадьба «Кусково» представляет юбилейный выставочный проект, приуроченный к 245-летию основания Королевской копенгагенской фарфоровой мануфактуры. До 19 сентября в павильоне «Эрмитаж» посетители могут увидеть коллекцию художественного фарфора Дании XVIII — начала XX вв.

Королева Дании Юлиана-Мария Брауншвейгская стала автором первой и главной марки предприятия — изображения трех волн, выполненного синей кобальтовой краской. Этот знак стал олицетворением трех периодов в истории Копенгагенской фарфоровой фабрики.

Первой волной расцвета Королевской мануфактуры и настоящим открытием для мастеров фарфора и его почитателей стало создание в конце XVIII века знаменитого сервиза «Флора Даника», предметы которого украшены точным воспроизведением растений Датского королевства из ботанического атласа.

Вторая волна пришлась на 1830–1880 годы и ознаменовалась выпуском уменьшенных бисквитных копий произведений датского скульптора Бертеля Торвальдсена.

Третью волну символизирует созданный под руководством Арнольда Крога «копенгагенский стиль», который получил повсеместное распространение и стал образцом для подражания на многих фарфоровых предприятиях.

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