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«Нужно показаться психиатру»: Соседов нашел объяснение выходкам актера Панина
Фото: Youtube / Х-фактор

«Нужно показаться психиатру»: Соседов нашел объяснение выходкам актера Панина

Василий Плиткин

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов нашел объяснение выходкам актера Алексея Панина, который неоднократно шокировал общественность откровенными фотографиями и хулиганством.

— Я видел это все, даже не знаю, как это назвать. Он хороший актер, но, к сожалению, что-то с головой случилось. Да он трезвый-то редко бывает, я думаю, но и в таком состоянии нужно сохранять разум. Это что-то ужасное, — отметил Соседов.

Он считает, что актеру «нужно показаться психологу или в данном случае к психиатру». Кроме того, он предположил, почему Панин скандально себя ведет.

— Это восполнение неких комплексов, каких-то недостач житейских. Это психиатрический комплекс, недолюбленность. Это интересно изучать! Мы можем сказать, что такой-сякой, негодный. Но почему он так делает? Что-то с головой, какие-то проблемы... Я чувствую, что он хороший человек, видно, что он хороший парень. Меня это шокирует, но где-то я это понимаю, но не принимаю, — заявил Соседов.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнение звездскандалАлексей Панин
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