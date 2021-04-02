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Тоннель под Киевским шоссе в Москве возведут по «миланскому методу»
Фото: АГН Москва

Тоннель под Киевским шоссе в Москве возведут по «миланскому методу»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Киевское шоссе Карта всех событий

При строительстве тоннеля под Киевским шоссе в Москве используется «миланский метод» для снижения ограничений движения. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Тоннель строят на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

— Строители сначала сделали стену в грунте, обозначив границы будущего тоннеля, потом установили плиты перекрытия. По Киевскому шоссе организовано движение в обычном режиме, а в самом тоннеле продолжают работы по выемке грунта, укреплению и гидроизоляции основных конструкций сооружения, — добавил глава департамента.

Уточняется, что в столице также планируют возвести эстакаду над Боровским шоссе, а также организовать два подземных пешеходных переходов. Обновленная транспортная сеть увеличит пропускную способность шоссе в районе новых объектов. Кроме того, тоннель и эстакада помогут улучшить навигацию жителей района. По словам Рафика Загрутдинова, в Новой Москве также планируют обновить дороги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Киевское шоссеподземный тоннельстроительство
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