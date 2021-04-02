Пассажиропоток на МЖД в марте 2021 года увеличился на 7,7 процента

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пассажиропоток на Московской железной дороге (МЖД) в марте 2021 года увеличился на 7,7 процента, до 58,7 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что в марте 2020 года пассажиропоток на МЖД был меньше на 7,7 процента, чем в 2021 году.

— Из них в пригородном сообщении отправлено 57,2 миллиона пассажиров (плюс восемь процентов), в дальнем следовании — 1,5 миллиона пассажиров (минус 2,9 процента), — пояснили в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года со станций МЖД выехали 150,4 миллиона пассажиров, что на 13 процентов меньше, чем в прошлом году. На поездах дальнего следования были перевезены более четырех миллионов пассажиров, что на 26 процентов меньше, чем в 2020 году. На поездах пригородного сообщения количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 12,1 процента и составило 146,4 миллиона пассажиров, пишет агентство городских новостей «Москва».

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