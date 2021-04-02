Спасатели МАЦ доставили двухлетнего ребенка в московскую больницу
Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) доставили двухлетнего ребенка в столичную больницу. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Санитарный вертолет прилетел по вызову в Зеленоград. Двухлетнего ребенка в сопровождении мамы доставили в медицинское учреждение. Во время полета врачи контролировали состояние пациента.
Полет из Зеленограда до больницы занял около десяти минут.
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