Иллюзия рабочей деятельности: как получать зарплату ни за что

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Некоторые люди могут в прямом смысле получать заработную плату ни за что. Однако не у каждого есть талант получать деньги, имитируя рабочую деятельность, но при этом оставаясь незамеченным начальством. О том, как это удается таким работникам, рассказал старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.

Многие сотрудники могут использовать свою харизму и умение быть душой компании. Для таких вполне удачным прикрытием является иллюзия рабочей деятельности, считает эксперт.

— Необязательно что-то реально делать, многим удается на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам, — объяснил Стребков.

Некоторые проявляют львиную долю наглости и приписывают часть чужой работы себе. В редких случаях подобные лентяи могут свалить часть своей недоделанной работы на «вынужденные обстоятельства», пишет News.ru.

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