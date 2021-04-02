Соседов заявил, что ему стыдно за эстраду, приведя в пример Баскова и Киркорова

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Российский музыкальный критик Сергей Соседов осудил звезд отечественной эстрады за их поведение. Он объяснил, что такие певцы, как Николай Басков и Филипп Киркоров, ведут себя, словно небожители, постоянно подчеркивая свою исключительность.

В качестве примера Соседов привел совместный клип Киркорова и Баскова на песню «Ибица», ставший предметом обсуждений в Сети.

— Нельзя так опускаться, опускать себя. К сожалению, наши топовые артисты — те же Киркоров и Басков — не понимают, что высокий пьедестал, олимп, на котором они стоят, — это не индульгенция от всех грехов. Это колоссальная ответственность. Чем выше ты стоишь, тем больше самоконтроля, ограничений, самоограничений, — возмутился критик.

Сергей также упомянул шоу, которые проходят практически на каждом концерте Киркорова по стране. Соседов уверен, что король отечественной эстрады забыл о десятках людей, благодаря которым это шоу получается воплотить в жизнь, пишет 5-tv.ru.

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