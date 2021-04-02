Москино покажет шедевры Чарльза Чаплина

Фото: Скриншот с видео

Сеть кинотеатров Москино с 6 по 27 апреля покажет шедевры Чарльза Чаплина. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте организации.

Фильмы от печальных «Огней большого города» и трогательного «Малыша» до едкой сатиры «Великого диктатора» можно увидеть в кинотеатре Искра.

Классическая сатира на гитлеровскую Германию с Чарли Чаплином сразу в двух ролях зритель увидит в фильме «Великий диктатор».

Зрителей ждут «Новые времена», в котором Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в мега-машине промышленного производства и сражается с богачами, полицейскими и заводскими начальниками. Фильм считается последней немой экранизацией Чарли Чаплина.

Читайте также: Показы фильмов ко Дню космонавтики пройдут в Москино