Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москино покажет шедевры Чарльза Чаплина
Фото: Скриншот с видео

Москино покажет шедевры Чарльза Чаплина

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров Москино с 6 по 27 апреля покажет шедевры Чарльза Чаплина. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте организации.

Фильмы от печальных «Огней большого города» и трогательного «Малыша» до едкой сатиры «Великого диктатора» можно увидеть в кинотеатре Искра.

Классическая сатира на гитлеровскую Германию с Чарли Чаплином сразу в двух ролях зритель увидит в фильме «Великий диктатор».

Зрителей ждут «Новые времена», в котором Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в мега-машине промышленного производства и сражается с богачами, полицейскими и заводскими начальниками. Фильм считается последней немой экранизацией Чарли Чаплина.

Читайте также: Показы фильмов ко Дню космонавтики пройдут в Москино

фильмЧаплинМоскино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в