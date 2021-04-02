Остановки для автобусов Москвы поменяют свою работу с 3, 4 и 10 апреля

Фото: Анна Быкова

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С 3, 4 и 10 апреля некоторые остановки Москвы для автобусов и электробусов поменяют свою работу. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила пресс-служба Мосгортранса.

— Остановка «Улица Кравченко» для электробуса № 266 по улице Кравченко при следовании в центр переносится на 20 метров вперед, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также с 3 апреля появятся новые остановки. Одна из них будет располагаться между «Ставропольским проездом» и «Улицей Марьинский парк, 43», по маршруту автобусов № 728, С4. Еще одна будет находиться между остановками «Центр детского творчества «Виктория» и «Улица Газопровод» по маршруту автобуса № 797.

— С 4 апреля на время строительства участка Большой Кольцевой линии метро остановка «Улица Строителей» для автобусов № м1, м4, н11 по Ленинскому проспекту при движении в центр переносится на временную объездную дорогу части Ленинского проспекта, напротив дома 72/2, — добавляется в сообщении.

С 10 апреля в связи со строительными работами остановка «МЦД Окружная» по Станционной улице для автобусов № 24, 24к будет совмещена с остановкой «Гостиница ВДНХ». Также для маршрутов № 154, 677к и № т36 ее перенесут и совместят с остановкой «МЦК Окружная».

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