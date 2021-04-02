Универсиада в Чэнду перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса

огонь универсиады

Всемирная летняя Универсиада в Китае перенесена на 2022 год из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Международная федерация университетского спорта (FISU).

Изначально соревнования были запланированы на 18-29 августа 2021 года.

Отмечается, что название Всемирные летние студенческие игры 2021 года в Чэнду и логотип спортивных соревнований будут сохранены.

— Исполнительный комитет FISU посчитал, что вероятное улучшение ситуации со здравоохранением в следующем году будет таковым, что мероприятие в 2022 году с гораздо большей вероятностью даст спортсменам тот опыт, который FISU стремится предоставить, — говорится в заявлении пресс-службы.

В организации добавили, что такой подход соответствует желанию FISU формировать лидеров будущего на основе их опыта в международном университетском спорте.

Решение о переносе соревнований направлено на защиту безопасности всех вовлеченных лиц, в том числе спортсменов и обычных граждан, говорится на сайте организации.

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