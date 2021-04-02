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Движение перекроют на севере Москвы из-за киносъемок
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение перекроют на севере Москвы из-за киносъемок

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Новопесчаная улица Карта всех событий

В воскресенье, 4 апреля, в столице перекроют участок на пересечении Новопесчанной улицы и улицы Луиджи Лонго. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение на этом участке будет перекрыто с 08:00 до 14:00.

Движение перекроют на севере Москвы из-за киносъемокФото: Telegram / Дептранс

Также с 10 апреля по 1 июня будет перекрыт съезд с Северо-Западной хорды при движении в сторону улицы Боженко на улицу Горбунова. Кроме того, ограничат движение по двум полосам от улицы Горбунова до дома 2/42 по улице Боженко. Данные меры связаны с капитальным ремонтом эстакады «Кубинка — Боженко».

С 10 по 28 апреля ограничат движение на Вельяминовской улице в районе владения 34, а с 26 мая по 10 июня — на Вельяминовской улице в районе владения 32, корпус 1. Здесь пройдут строительные работы.

Движение перекроют на севере Москвы из-за киносъемокФото: Telegram / Дептранс

Читайте также: Движение на улице Зорге ограничат из-за инженерных работ

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