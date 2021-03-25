Движение на улице Зорге ограничат из-за инженерных работ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Зорге Карта всех событий

Движение на участке улицы Зорге ограничат с 29 марта по 29 апреля из-за инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать на улице Зорге в районе дома 10, корпус 2. Проезд ограничат по одной полосе.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее стало известно, что движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта откроют в 2023 году.

Читайте также: ЦОДД рассказал, как поменялась интенсивность автомобильного движения в Москве