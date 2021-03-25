ЦОДД рассказал, как поменялась интенсивность автомобильного движения в Москве
В настоящее время около 2,8 миллиона автомобилей в среднем передвигается по столичным дорогам. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.
По его словам, это близкий к доковидному значению показатель. После постепенного снятия ограничений на дорогах Москвы постепенно увеличивается число машин.
Горшков отметил, что до пандемии коронавируса по дорогам города в среднем передвигалось более трех миллионов автомобилей, сообщает Интерфакс.
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