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Новая перехватывающая парковка появилась у станции метро «Теплый Стан»
Фото: АГН «Москва»

Новая перехватывающая парковка появилась у станции метро «Теплый Стан»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 125 Карта всех событий

Новая перехватывающая парковка появилась у станции Московского метрополитена «Теплый Стан». Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Перехватывающая парковка расположилась по адресу улица Профсоюзная, дом 125. Она рассчитана на 132 машино-места.

В настоящее время для столичных водителей работает 61 перехватывающая парковка почти на 13 тысяч машино-мест. Они располагаются около популярных станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) за пределами центра города. Благодаря установленному тарифу водители могут бесплатно припарковать автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.

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