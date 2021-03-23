Более 450 заявок подано на оформление резидентных парковочных разрешений в Москве

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Жители улиц, на которых с 5 апреля появятся платные парковочные места, могут подавать заявления на оформление резидентных парковочных разрешений. В настоящее время уже подано 455 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

Новые платные парковочные места появятся в районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет на выбор. Также у них существует возможность внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей в год для круглосуточной парковки.

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