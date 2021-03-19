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Бесплатную парковку на 30 машино-мест организовали на северо-востоке Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Бесплатную парковку на 30 машино-мест организовали на северо-востоке Москвы

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Северный бульвар, 3к1 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы в районе Отрадное была организована бесплатная парковка на 30 машино-мест. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил начальник столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.

До этого на данной территории находилась незаконная парковка, площадью 450 «квадратов». Владельцы парковки обманным путем и без разрешающей документации поставили забор и пост охраны на десяти квадратных метрах, беря с автовладельцев плату за стоянку. Участок незаконной парковки не был обременен земельно-правовыми отношениями.

По словам начальника ведомства, комиссия провела на месте самостроя контрольно-инспекционные мероприятия и приняла решение об устранении объекта.

— На сегодня незаконные ограждения и пост охраны демонтированы. На освобожденной территории для жителей близлежащих домов организована бесплатная парковка на 30 машино-мест, — пояснил Овчинский.

Ранее москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложения.

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