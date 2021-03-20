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Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта откроют в 2023 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта откроют в 2023 году

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение транспорта по Северному дублеру Кутузовского проспекта откроют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что строительство дороги ведется на средства инвестора. Город оказывает содействие в реализации проекта со своей стороны: освобождает территорию, переносит коммуникации, координирует задействованные в строительстве структуры.

По словам заммэра, объект предусматривает три полосы в каждом направлении, протяженностью свыше десяти километров.

— Из десяти километров только 6,5 километра будут проходить по поверхности земли, остальные участки будут в эстакадном исполнении, потому что нашим коллегам нужно пересекать промышленные зоны, железные дороги, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заммэра отметил, что проект имеет особую важность для города, так как в этом районе отмечается высокая интенсивность движения.

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дорогадвижениестроительство
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