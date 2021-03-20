Участок оранжевой ветки метро от «Беляево» до «Новых Черемушек» временно закрыли

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Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Участок московского метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии будет закрыт с 20 марта по 2 апреля. Причиной этому стало строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в это время на участке будут прокладывать тоннель и строить будущую станцию «Воронцовская».

Для пассажиров буду работать компенсационные автобусы. В дептранспорте посоветовали использовать для поездок в центр Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Отмечается, что автомобилистов в районе закрытых станций ждет ряд ограничений, которые позволят облегчить движение городского транспорта.

Станция «Воронцовская» откроется до конца текущего года. Она предоставит 350 тысячам жителей районов Коньково, Обручевский и Черемушки новые варианты поездок.

Так, дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского сократится на 20 минут. Станция «Калужская» Калужско-Рижской линии разгрузится на 40 процентов, а сама оранжевая ветка после окончательного ввода БКЛ станет свободнее на 15—18 процентов.

В департаменте транспорта предполагают, что новая линия метро позволит на 6 процентов разгрузить улицу Обручева, так как часть автомобилистов станет пользоваться подземным транспортом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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