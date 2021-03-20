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Участок оранжевой ветки метро от «Беляево» до «Новых Черемушек» временно закрыли
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Участок оранжевой ветки метро от «Беляево» до «Новых Черемушек» временно закрыли

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Участок московского метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии будет закрыт с 20 марта по 2 апреля. Причиной этому стало строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в это время на участке будут прокладывать тоннель и строить будущую станцию «Воронцовская».

Для пассажиров буду работать компенсационные автобусы. В дептранспорте посоветовали использовать для поездок в центр Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Отмечается, что автомобилистов в районе закрытых станций ждет ряд ограничений, которые позволят облегчить движение городского транспорта.

Станция «Воронцовская» откроется до конца текущего года. Она предоставит 350 тысячам жителей районов Коньково, Обручевский и Черемушки новые варианты поездок.

Так, дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского сократится на 20 минут. Станция «Калужская» Калужско-Рижской линии разгрузится на 40 процентов, а сама оранжевая ветка после окончательного ввода БКЛ станет свободнее на 15—18 процентов.

В департаменте транспорта предполагают, что новая линия метро позволит на 6 процентов разгрузить улицу Обручева, так как часть автомобилистов станет пользоваться подземным транспортом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Метростроительство БКЛзакрытие
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