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Третьяковская галерея расскажет про «Увлекательную жизнь музея»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Третьяковская галерея расскажет про «Увлекательную жизнь музея»

Ольга Маркова

Культура

Третьяковская галерея приглашает москвичей на цикл лекций «Увлекательная жизнь музея». Лекции пройдут с 10 по 24 апреля. Перед слушателями раскроется тайная жизнь музеев.

Взрослые и дети познакомятся с профессиями людьми, которые трудятся в них, проводят исследования, совершают открытия, сохраняют и лечат картины.Тема первой лекции, которая пройдет в субботу, 10 апреля — «Кто, как и зачем изучает картины». На лекции слушатели узнают о профессиях искусствоведа, хранителя, куратора. Участники поймут, для чего и зачем эти специалисты трудятся, что они узнают и какие открывают тайны.

В субботу, 17 апреля, состоится вторая лекция - «Кто и как лечит картины». Да, картины тоже болеют, потому что имеют свойство «стареть». Речь на лекции пойдет о реставраторах. Слушатели узнают о способах лечения, о том, как делают «операции» для восстановления произведения искусств.

Тема заключительной лекции цикла, которая пройдет 24 апреля - «Кто и как восстанавливает архитектуру и фрески». Слушателям предстоит выяснить, кто и как лечит памятники архитектуры и фрески, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Третьяковская галерея представила выставку «Александр Бенуа и его «Мир искусства»

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