Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы заявили о росте промэкспорта столичных товаров во Францию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Москвы заявили о росте промэкспорта столичных товаров во Францию

Кирилл Николаев

Город

В 2020 году столичные предприятия экспортировали во Францию промышленную продукцию на общую сумму около 146 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, экспорт промышленной продукции из Москвы во Францию увеличился на 22,5 процента по сравнению с показателем 2019 года. Чаще всего столичные компании экспортировали во Францию механическое оборудование, технику и компьютеры.

Прохоров отметил, что показатель агропромышленного экспорта в 2020 году составил 1,14 миллиона долларов. Из Москвы во Францию в основном поставлялись рыба и морепродукты, мучные изделия, дрожжи, а также готовые корма для животных. По данным на 1 октября 2020 года, объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Франции в Москву достиг 4,4 миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Объем экспорта пластиковых товаров из Москвы в 2020 году вырос на 4,5 процента

экспортФранцияМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в