Власти Москвы заявили о росте промэкспорта столичных товаров во Францию

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В 2020 году столичные предприятия экспортировали во Францию промышленную продукцию на общую сумму около 146 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, экспорт промышленной продукции из Москвы во Францию увеличился на 22,5 процента по сравнению с показателем 2019 года. Чаще всего столичные компании экспортировали во Францию механическое оборудование, технику и компьютеры.

Прохоров отметил, что показатель агропромышленного экспорта в 2020 году составил 1,14 миллиона долларов. Из Москвы во Францию в основном поставлялись рыба и морепродукты, мучные изделия, дрожжи, а также готовые корма для животных. По данным на 1 октября 2020 года, объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Франции в Москву достиг 4,4 миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

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