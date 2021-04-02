«Ждем мальчика»: Вячеслав Чепурченко во второй раз станет отцом

Фото: Youtube / Василий Конов

Актер театра и кино Вячеслав Чепурченко станет отцом во второй раз.

— Я сейчас максимально много времени провожу дома с женой, дочкой. Жена у меня беременна. Ждем мальчика, — рассказал артист в эфире программы «Где логика?» на телеканале ТНТ.

По словам звезды сериала «Жуки», он получает огромное удовольствие от нахождения дома с близкими и не хотел бы никуда выходить.

Вячеслав Чепурченко уже много лет состоит в браке со своей супругой Екатериной. В 2019 году у пары родилась дочь Ярослава.

Напомним, в 2020 году актер принял участие в ледовом шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В паре с чемпионкой Европы Яной Хохловой актеру удалось занять в финале второе место.

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