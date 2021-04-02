Международная выставка «023Ч» открылась в культурном центре ЗИЛ
Культурный центр ЗИЛ представляет международную выставку «023Ч», на которой можно увидеть работы, отражающие эстетику повседневности трех столиц: Москвы, Берлина и Парижа.
Лейтмотив экспозиции — современный человек, его личные истории и художественный опыт.
На выставке представлены работы московских, берлинских и парижских художников разных форматов: граффити, цифровые и пленочные фотографии, видеоработы, инсталляции, зарисовки и иллюстрации городской жизни, арт-объекты.
Выставку можно посетить бесплатно до 18 апреля, сообщается на сайте центра.
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