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Международная выставка «023Ч» открылась в культурном центре ЗИЛ
Фото: Анна Быкова

Международная выставка «023Ч» открылась в культурном центре ЗИЛ

Ольга Маркова

Культура

Культурный центр ЗИЛ представляет международную выставку «023Ч», на которой можно увидеть работы, отражающие эстетику повседневности трех столиц: Москвы, Берлина и Парижа.

Лейтмотив экспозиции — современный человек, его личные истории и художественный опыт.

На выставке представлены работы московских, берлинских и парижских художников разных форматов: граффити, цифровые и пленочные фотографии, видеоработы, инсталляции, зарисовки и иллюстрации городской жизни, арт-объекты.

Выставку можно посетить бесплатно до 18 апреля, сообщается на сайте центра.

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