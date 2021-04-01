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Выставка современного искусства открылась в столичном метро
Фото: mosmetro.ru

Выставка современного искусства открылась в столичном метро

Ольга Маркова

Культура

В московском метро открылась выставка современного искусства, сообщается на сайте Мосметро. Увидеть картины можно в переходах между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», а также «Тургеневская» и «Чистые пруды» до 14 апреля.

Выставка организована совместно с арт-ярмаркой Art Russia Fair, которая до 4 апреля проводится в «Гостином дворе». В ярмарке принимают участие российские и зарубежные галереи и художники.

Среди авторов картин, которые вывешены в метро, — Александр Бабинский, представляющий абстрактный экспрессионизм, Ксения Сандеско, представляющая реализм, Саша Кусака с абстракционизмом и другие.

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Современное искусствоМетровыставка
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