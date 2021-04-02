Следком завел дело на компанию, которая задолжала более 80 миллионов рублей сотрудникам

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении руководства организации на юго-западе столицы, которое задолжало своим сотрудникам зарплату за период с января по март 2021 года. Сумма задолженности составила свыше 80 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, заработную плату полностью или частично не получили 1015 работников. Общая сумма задолженности превысила 80 миллионов рублей.

По данному факту следком возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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