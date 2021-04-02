Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мошенник представился сотрудником банка и похитил у пенсионерки 280 тысяч рублей
Фото: pixabay.com/ru

Мошенник представился сотрудником банка и похитил у пенсионерки 280 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция разыскивает мошенника, который похитил у пенсионерки крупную сумму денег, представившись сотрудником банка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД в пятницу, 2 апреля.

Пенсионерке, у которой был кредит в банке, 27 марта позвонил неизвестный. Он представился сотрудником организации и сказал, что у женщины имеется неоплаченная задолженность по кредиту. В ходе дальнейшего разговора мошенник выведал важную информацию, которая помогла ему осуществить похищение денег.

Через несколько дней пенсионерке пришло SMS-сообщение от банка о том, что ей начислили проценты по кредитному счету. Обратившись в банк, женщина узнала, что с ее карточки похитили 280 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Читайте также: Около миллиона рублей украли у 91-летней москвички

мошенникмосковская пенсионеркакража денегу пенсионеров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Все мнения
О проекте
Читайте нас в