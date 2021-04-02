Мошенник представился сотрудником банка и похитил у пенсионерки 280 тысяч рублей

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Полиция разыскивает мошенника, который похитил у пенсионерки крупную сумму денег, представившись сотрудником банка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД в пятницу, 2 апреля.

Пенсионерке, у которой был кредит в банке, 27 марта позвонил неизвестный. Он представился сотрудником организации и сказал, что у женщины имеется неоплаченная задолженность по кредиту. В ходе дальнейшего разговора мошенник выведал важную информацию, которая помогла ему осуществить похищение денег.

Через несколько дней пенсионерке пришло SMS-сообщение от банка о том, что ей начислили проценты по кредитному счету. Обратившись в банк, женщина узнала, что с ее карточки похитили 280 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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