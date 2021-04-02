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Голикова заявила, что население России будет снижаться в ближайшие годы
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Голикова заявила, что население России будет снижаться в ближайшие годы

Полина Долганова

Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие несколько лет население РФ будет иметь тенденцию к снижению и задача государства — переломить эту ситуацию.

По словам политика, к 2030 году правительство должно обеспечить рост численности граждан страны.

Она добавила, что для решения задачи по увеличению продолжительности жизни граждан России, которую поставил президент РФ Владимир Путин, необходимо повысить доступность и качество медицинской помощи и продвигать здоровый образ жизни.

— Однако эта проблема не должна решаться только медицинскими методами, — цитирует слова Голиковой официальный сайт правительства.

Ранее Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее мнению, она стабилизируется, однако не исключено, что статистика заболеваемости будет колебаться.

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Татьяна ГоликоваРоссиячисленность населения
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