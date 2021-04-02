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ФБР объявило в розыск россиянина по делу о хищении коммерческой тайны США
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

ФБР объявило в розыск россиянина по делу о хищении коммерческой тайны США

Кирилл Николаев

В мире

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова по делу о хищении сведений, составляющих коммерческую тайну США. Об этом сообщили на сайте ФБР.

Отмечается, что россиянин работал в одной из российских государственных компаний. При этом он якобы являлся сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.

В Вашингтоне считают, что с 2013 по 2018 год Коршунов попытался похитить у американской авиационной компании сведения, составляющие коммерческую тайну. Россиянина задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняли его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской компании GE Aviation.В конце мая 2020 года Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче Коршунова США. Экстрадиции мужчины кроме США также добивалась Россия, где он обвиняется в мошенничестве.

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