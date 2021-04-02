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Движение трамваев на Большой Калитниковской улице изменится по выходным в апреле
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение трамваев на Большой Калитниковской улице изменится по выходным в апреле

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, проезд Энтузиастов Карта всех событий

В апреле по выходным дням трамваи № 45, 46 и А будут курсировать по измененным маршрутам из-за работ по обрезке деревьев на улице Большой Калитниковской. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили на сайте ГУП «Мосгортранс».

Изменения в маршрутах трамваев запланированы 3–4, 10–11, 17–18 и 24 апреля с 8:40 до 17:30. В указанные даты трамваи А будут следовать от станции метро «Чистые пруды» до проезда Энтузиастов через станцию метро «Пролетарская» и площадь Абельмановская Застава. Трамвай № 45 проследует от станции метро «Пролетарская» и до клуба Русакова через станцию метро «Сокольники», а трамвай № 46 — от площади Сокольническая Застава до улицы 3-я Владимирская через Богородский храм, станцию метро «Семеновская» и проспект Буденного.

Для проезда с проспекта Буденного к станциям метро «Авиамоторная» и «Площадь Ильича» москвичам посоветовали пользоваться трамваем № 12.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал интересные факты о станции метро «Маяковская»

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