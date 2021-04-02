Дептранс Москвы рассказал интересные факты о станции метро «Маяковская»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Жителям столицы рассказали несколько интересных фактов о станции «Маяковская» Московского метропитена. Например, если встать около одной колонны на станции и шепотом что-то сказать, то человек у противоположной все услышит.

— Спуститесь в метро и попробуйте сами! — рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Арки станции выполнены из пластин из рифленой стали. Этот редкий материал использовали при строительстве дирижаблей. Станция «Маяковская» уникальна не только данным фактом. Это первая в мире колонная станция глубокого заложения. Ее строили закрытым способом. Проект станции даже получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

В департаменте рассказали и о мозаиках, которые расположены под потолком станции. Все они посвящены теме «Сутки Советского неба». По эскизам Александра Дейнеки их собирал художник-мозаичист Владимир Фролов.

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