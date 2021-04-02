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Ночью 3, 4, 5 апреля перекроют движение на развязке МКАД с Альтуфьевским шоссе
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ночью 3, 4, 5 апреля перекроют движение на развязке МКАД с Альтуфьевским шоссе

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

В связи с проведением работ на развязке МКАД с Альтуфьевским шоссе перекроют и ограничат движение ночью 3, 4, 5 апреля. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Полное перекрытие движения произойдет на внешней стороне 85-го километра МКАД на участке между съездами на Алтуфьевское шоссе в сторону Подмосковья и в с шоссе на МКАД со стороны центра. Перекроют движение на период 3, 4, 5 апреля с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20.

Ночью 3, 4, 5 апреля перекроют движение на развязке МКАД с Альтуфьевским шоссеФото: Telegram-канал / «Дептранс Москвы»

Ограничат движение на внешней стороне 85-го километра МКАД на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону Подмосковья до съезда с МКАД в сторону центра на Алтуфьевское шоссе. Ограничение будет длиться с 3, 4, 5 апреля 01:30 до 05:00, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Читайте также: Остановки для автобусов Москвы поменяют свою работу с 3, 4 и 10 апреля

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