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Неизвестный на автомобиле протаранил КПП на въезде в Капитолий
Фото: pixabay.com/ru

Неизвестный на автомобиле протаранил КПП на въезде в Капитолий

Полина Долганова

Происшествия

Неизвестный на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт в Капитолии США, два офицера ранены. Об этом сообщает полиция комплекса правительственных зданий.

Работник Конгресса сообщил в своем Twitter, что полиция предупредила сотрудников о внешней угрозе безопасности и рекомендовала находиться подальше от окон и дверей.

— Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, — говорилось в сообщении.

По информации журналиста Fox News, блокировка здания связана с повреждением ограждения, два человека были замечены на носилках.

Полиция также сообщает, что подозреваемый задержан.

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