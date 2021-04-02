Неизвестный на автомобиле протаранил КПП на въезде в Капитолий

Фото: pixabay.com/ru

Неизвестный на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт в Капитолии США, два офицера ранены. Об этом сообщает полиция комплекса правительственных зданий.

Работник Конгресса сообщил в своем Twitter, что полиция предупредила сотрудников о внешней угрозе безопасности и рекомендовала находиться подальше от окон и дверей.

— Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, — говорилось в сообщении.

#AHORA | Reportan el cierre del Capitolio de Estados Unidos, luego que un vehículo embistiera la valla de seguridad. Gran presencial policial y ambulancias en el lugar. 📷: @JacquiHeinrich [En desarrollo] #EEUU #Capitol #2deAbril pic.twitter.com/IIsVoxcTfg — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) April 2, 2021

По информации журналиста Fox News, блокировка здания связана с повреждением ограждения, два человека были замечены на носилках.

Полиция также сообщает, что подозреваемый задержан.

Читайте также: Сотрудники таможни в Шереметьеве обнаружили наркотики в посылке с кофе из США