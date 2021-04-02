Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака с 5 по 11 апреля

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Рунический гороскоп считается более точным, чем звездный. Однако правильно толковать значение рун мало кто умеет. Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля.

Овен

«Дагаз», перевернутая «Райдо» и перевернутая «Лагуз» рекомендуют вам не спешить с новыми начинаниями, а лучше всего закончить старые дела. Провидец отметил, что Овнам будет сопутствовать удача во многих сферах при условии, что они поймут, куда правильно приложить усилия.

Телец

Тельцов ожидают поездки и перемены, связанные с новыми возможностями. «Иса», «Райдо» и «Беркана» говорят об удачном развитии личных отношений.

Близнецы

«Уруз», «Йера» и перевернутая «Перто» говорят о неплохих шансах реализовать себя в трудовой активности. Однако стоит быть готовым к неожиданным обстоятельствам на работе.

Рак

Перевернутая «Лагуз», перевернутая «Перто» и «Ингуз» советуют избегать решений сердцем и думать на этой неделе исключительно головой. Представители Раков могут достичь успехов в любом деле, если сохранят свое хладнокровие.

Лев

Перевернутая «Беркана», «Турисаз» и «Отал» показывают, что стоит обратить внимание на фундаментальные моменты своей деятельности. Несмотря на сложности, Львы смогут их спокойно преодолеть.

Дева

Перевернутая «Перто», «Наутиз» и «Вуньо» рекомендуют задуматься о будущем. Стоит проанализировать свои действия для того, чтобы понять, какие шаги стоит предпринять для наилучшего результата.

Весы

«Иса», «Лагуз» и «Дагаз» говорят о том, что Весам стоит задействовать все свои навыки общения. На этой неделе вы можете обнаружить новый путь к победе.

Скорпион

Перевернутая «Вуньо», «Отал» и «Тейваз» дают вам шансы разрешить все свои проблемы. Однако, если самостоятельно разрешить их не получится, провидец советует обратиться за помощью к семье и друзьям.

Стрелец

Перевернутый «Отал», «Беркана» и «Кено» советуют заняться самообразованием, а также личностным ростом. Сфера развития может открыть для Стрельцов новые возможности.

Козерог

«Уруз», «Лагуз» и «Турисаз» говорят, что нестандартный подход, хитрость и осознанный подход к решению задач помогут добиться успеха в решении многих проблем. Однако не стоит впадать в крайности.

Водолей

«Ингуз», перевернутый «Альгиз» и «Наутиз» рекомендуют не распыляться на мелочи. Стоит сосредоточить свое внимание и энергию на чем-то одном, а также расставить правильные приоритеты.

Рыбы

«Манназ», «Дагаз» и «Эйваз» советуют внимательнее присмотреться к своему окружению. Среди этих людей может находиться ваш будущий союзник или даже партнер. Также на этой неделе для Рыб откроются возможности для перемен, пишет 5-tv.ru.

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