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Настоятель Нотр-Дам рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора
Фото: twitter.com/PompiersParis

Настоятель Нотр-Дам рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора

Полина Долганова

Культура

На восстановление сгоревшей части Собора Парижской Богоматери может понадобиться от 15 до 20 лет. Об этом на конференции в Париже рассказал настоятель Нотр-Дам Патрик Шове.

По словам Шове, работы по воссозданию шпиля в его первоначальном виде уже начались. Восстановление должно завершиться в 2024 году.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил возможность замены внешнего вида шпиля на более современный вариант.

Настоятель добавил, что работы по защите собора от обрушения полностью завершены.

— Также полностью демонтированы установленные на соборе до пожара металлические леса, которые испытали на себе сильное воздействие огня. После их демонтажа специалисты обнаружили, что вся поверхность свода в той или иной степени пострадала и нестабильна, — уточнил старший священник Нотр-Дам в интервью телеканалу BFMTV, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, 15 апреля 2019 года в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул сильный пожар. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля. Спецслужбам удалось потушить огонь лишь на утро следующего дня.

Позже глава Франции Эммануэль Макрон распорядился отреставрировать католический храм за следующие пять лет. В ответ на распоряжение ряд специалистов заявили, что через пять лет могут завершиться лишь основные реставрационные работы.

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ФранцияНотр-Дам-де-ПариЭммануэль Макрон
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