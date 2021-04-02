ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23А Карта всех событий
Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-синих».
В составе ЦСКА шайбы забросили Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов. Вратарь «красно-синих» Ларс Юханссон провел четвертый сухой матч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и СКА состоится в Москве в воскресенье, 4 апреля.
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