Около двух тысяч карт «Тройка» приобрели пассажиры Мострансавто в феврале-марте

Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

В феврале и марте 2021 года пассажиры Мострансавто купили около двух тысяч карт «Тройка». Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что больше всего карт (свыше 650 штук) пассажиры приобрели в МАП № 10 города Королева. На второй позиции по объему продаж находится МАП № 2 в Коломне (более 210 штук), а на третьей — МАП № 3 в Домодедово (около 200 штук).

Пассажирам напомнили, что с 1 февраля купить карту «Тройка» можно в кассах 31 автовокзала и автостанции Мострансавто. В настоящее время ею можно расплатиться на 400 маршрутах Мострансавто, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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