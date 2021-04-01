Специальные «Тройки» выпустили к открытию станций «Народное Ополчение» и «Мневники» БКЛ

Фото: Telegram / Дептранс

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Народное Ополчение Карта всех событий

Московский метрополитен выпустил специальные карты «Тройка» к открытию станций «Народное Ополчение» и «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Также в коллекции имеются карты с названием еще одной станции БКЛ — «Карамышевская». Дело в том, что между вариантами названия «Народное Ополчение» и «Карамышевская» шла напряженная борьба в ходе голосования на «Активном гражданине».

— Победил первый вариант, но мы учитываем желания каждого жителя, поэтому заранее приготовили обе карты, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс

Тираж каждой карты составляет десять тысяч экземпляров.

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